Bundesländer rechnen mit Impfauftakt Mitte Jänner

Tirol rechnet mit 24.000 Impfdosen

In Tirol ging man am Donnerstag davon aus, dass die ersten Impfungen in der ersten Jännerhälfte starten. 24.000 Impfdosen stünden dem Bundesland zur Verfügung. „Mit diesen vorgesehenen Impfdosen können wir allen Bewohner und Mitarbeiter in Tirols Wohn- und Pflegeheimen eine freiwillige kostenlose Impfung zur Verfügung stellen“, sagte Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP).