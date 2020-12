Mehr Tests im Norden

Auffällig sind auch die regionalen Unterschiede. In den Bezirken Neusiedl am See kamen fast 17.000 Menschen vorbei, 19 waren positiv. Ähnlich im Bezirk Eisenstadt: Unter 16.000 Getesteten schlug der Schnelltest 19-mal an. Im Landessüden war der Zuspruch geringer. 11.360 Personen besuchten die Teststraßen im Bezirk Oberwart, davon waren aber gleich 30 positiv. In den Bezirken Güssing und Jennersdorf nahmen nur 5200 bzw. 4000 Menschen teil (zusammen 23 Positive). Zum Vergleich: Allein im Allsportzentrum Eisenstadt wurden 6000 Abstriche gemacht. Die Testbusse wurden ebenfalls sehr gut angenommen und waren fast ausgebucht.