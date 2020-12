Bilanz: Bei Massentests ist „noch Luft nach oben“

Höhere Beteiligung in Niederösterreich

In Niederösterreich dürfte die Bereitschaft zum Testen höher gewesen sein: Knapp 40 Prozent der Bevölkerung waren dabei. 573.740 Personen ließen sich bis Sonntagabend testen - 843 Antigen-Tests waren positiv. In der Steiermark ließen sich am Wochenende 248.282 Menschen testen (20,7 Prozent). Bis zum Sonntagabend sind 996 Ergebnisse positiv ausgefallen. Zwischenbilanz in Oberösterreich: 272.700 Tests (von 1,2 Millionen infrage kommenden Personen), bisher 1026 positive Ergebnisse.