Wien: Gratis-Corona-Tests für alle vor Weihnachten

Massentest-Personal geht jetzt in die Heime

Die Massentests (ausgerufen von der Bundesregierung) in Wien hätten jedenfalls erfolgreicher sein können. Am Ende gingen nur 13,5 Prozent hin. Ausgelegt war die Aktion auf bis zu 1,2 Millionen Personen. Aus dem Büro von Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) heißt es: „Wäre der Andrang so groß geworden, dann wäre Wien auch auf eine zweitägige Verlängerung der Massentests vorbereitet gewesen. Nun werden wir die beiden Tage, für die das Personal ohnehin beauftragt ist, nutzen.“ Getestet werden am Montag und Dienstag deswegen 100 Pflege-, Sozial- und Behinderteneinrichtungen.