270.000 Oberösterreicher nahmen bis Sonntag teil

658 Neuinfektionen

Am Sonntag wurden innerhalb der letzten 24 Stunden 658 Neuinfektionen gemeldet. Insgesamt gab es in Oberösterreich mit Stand Sonntagmittag 4.815 Infizierte. 641 Corona-Patienten befanden sich in den Spitälern auf der Normalstationen,121 mussten intensivmedizinisch behandelt werden.