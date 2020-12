Mehr als 46.000 getestet

An einem Strang ziehen die Burgenländer im Kampf gegen das gefährliche Coronavirus. 61.250 Personen sind angemeldet, bis Samstagabend wurden rund 46.400 von ihnen einem Schnelltest unterzogen. „In 62 Fällen war der Abstrich positiv, das sind 0,1 Prozent“, heißt es vom Koordinationsstab des Landes. Die Möglichkeit zur Testung gibt es in insgesamt 34 Gemeinden: Neben 25 fixen Stationen kommen – wie berichtet – zwei Testbusse an insgesamt neun Stationen, die jeweils an einem Tag angefahren werden, zum Einsatz. Den größten Andrang gab es am Donnerstag und Freitag, am Wochenende ebbte der Zustrom etwas ab.