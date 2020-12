Balance-Akt zwischen Wirtschaft und Arbeitnehmern

Gekommen, um zu bleiben: Während andere Spitzenpolitiker bislang mehr mit ihren Auftritten in der Seitenblicke-Society glänzen oder den Bauern-Rebellen an der Seite von Sebastian Kurz mimen, baut Christiane Teschl-Hofmeister still und leise ihre Machtzentrale im NÖAAB auf. Die selbstbewusste Landesobfrau übernahm im November den Platz von Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka und brachte in Windeseile mehr an Charme in den dritten Stock der VP-Parteizentrale in St. Pölten.