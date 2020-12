„Immortals Fenyx Rising“: Open-World-Game im Test

Ob „Far Cry“, „Watch Dogs“ oder „Assassin‘s Creed“: Ubisoft hat es in den vergangenen Jahren geschafft, sich mit bekannten Gameplay-Elementen erfolgreich verschiedene Marken aufzubauen. Die Geschichten und Szenarien mögen andere sein, die Aufgaben und Herausforderungen in den offenen Spielwelten ähneln sich zum Teil aber stark. Als nun ausgerechnet die Macher des in Griechenland spielenden „Assassin‘s Creed Odyssey“ im Vorjahr mit „Immortals Fenyx Rising“ (vormals „Gods and Monsters“) ein in der griechischen Mythologie beheimatetes Open-World-Game ankündigten, ließ dies zunächst wenig Originäres vermuten.