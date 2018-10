Eine lustige Irrfahrt: „Assassin‘s Creed Odyssey“

Fazit: Der mit dem Vorgänger „Origins“ eingeleitete Schwenk in Richtung Rollenspiel tut „Assassin‘s Creed“ erstaunlich gut und bringt frischen Wind in die mittlerweile elf Jahre alte Serie. Mit „Odyssey“ haben die Entwickler viele Elemente nun noch einmal optimiert und das Spiel mit Neuerungen wie dem Dialog-System entscheidend verbessert. Der griechische Humor der Protagonisten („Malaka!“) kommt dadurch erst so richtig zur Geltung. In grafischer Hinsicht ist „Assassin‘s Creed“ ohnehin schon seit Langem eine Klasse für sich. „Odyssey“ steht dem in nichts nach und verzaubert mit einer derart abwechslungsreichen, detaillierten und lebendigen Spielwelt, dass man sich am liebsten in diese hinein wünscht. Die Qualität eines „The Witcher“ erreicht „Odyssey“ aber noch nicht: Abseits der Hauptquests wirken viele Missionen zu generisch und sehr schnell sehr beliebig. Wunsch fürs nächste Mal: eine etwas weniger gigantische Spielwelt, dafür inhaltlich anspruchsvollere Quests.