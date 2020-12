Mobiler Pflegedienst ist am Ende

In die Pleite geschlittert ist der 2019 gegründete mobile Pflegedienst Die Helferlein. Zuletzt hatten 17 Mitarbeiterinnen 109 Bedürftige in den Bezirken Neusiedl und Eisenstadt umsorgt. Doch Ernst Radlspäck, Obmann des Vereins und Geschäftsführer, kündigte nun das Ende der Betreuung an. „Als unsere Pflegerin vorbeikam, um ihren Dienst zu versehen, war sofort klar, dass etwas nicht stimmt. Betrübt teilte sie uns dann mit, dass Die Helferlein mit sofortiger Wirkung den Betrieb einstellen müssen. Wir waren fassungslos“, heißt es in einem offenen Brief. Heftige Kritik übt der Obmann an der Landesregierung. Unmut über fehlende Unterstützung für Die Helferlein herrscht auch in Gols. Mathias Meixner: „Ich bin nicht persönlich betroffen. Aber der Verein leistet wichtige Dienste und hängt jetzt in der Luft. Bei mir war eine zweifache Mutter, die nun vor Weihnachten ohne Job dasteht. Warum hilft die Regierung nicht? Weder der Bürgermeister von Zurndorf war erreichbar noch der zuständige Landesrat.“