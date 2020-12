Hochglanz-Bibelspiel sucht Kickstarter-Investoren

Ein Bibel-Videospiel, inszeniert wie ein „Assassin’s Creed“: Beim deutschen Entwicklerstudio Lightword Productions rührt man für diese Vision die Werbetrommel auf der Crowdfunding-Seite Kickstarter. 180.000 Euro will Studiochef Amin Josua für sein Spieleprojekt „One of 500“ sammeln, in dem der Spieler als einfacher Sohn eines Fischers große und theologisch fundierte Abenteuer in der Welt der Evangelien erlebt.