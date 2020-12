Probleme bei Anmeldung

Mehr als 35.800 Menschen haben sich bereits für die Massentests angemeldet, die mit heutigem Tag im Burgenland starten. Die Teststationen sind für den Ansturm vorbereitet. Allein die Online-Eintragung über die Seite www.österreich-testet.at läuft nicht überall ohne Probleme ab. Sowohl bei der Anmeldung seiner Gattin als auch einer Bekannten hätte er mit Schwierigkeiten zu kämpfen gehabt, berichtet ein Leser aus Grafenschachen. So hätte etwa die Auswahl des Standortes sowie der gewünschten Uhrzeit nicht so recht funktioniert. „Eigentlich geht man davon aus, dass die Anmeldung möglichst einfach sein sollte, damit auch viele Menschen an der Aktion teilnehmen können. In der Praxis gibt es aber noch Schwierigkeiten. Wir werden jedenfalls zum eingegebenen Termin hingehen und schauen, ob wir auch drankommen“, meint der Südburgenländer.