Buwog-Prozess: Über den Anschein der Befangenheit

Am 4.7.2019, also rund eineinhalb Jahre später, wurde aber Manfred Hohenecker vom OGH als Disziplinargericht für vier gegen Karl-Heinz Grasser öffentlich vorgebrachte Hassbotschaften zu einer Geldstrafe in Höhe eines Monatsbezuges und zum Ersatz sämtlicher Verfahrenskosten verurteilt. Die gegen ihn verhängte Geldbuße einschließlich Kosten verminderte das Familieneinkommen des Ehepaars Hohenecker, betraf also auch die über Karl-Heinz Grasser urteilende Richterin zumindest indirekt selbst.