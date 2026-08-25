Schulterprobleme! Sorgen um Bayerns Manuel Neuer

Droht Manuel Neuer der nächste Eintrag in die Verletzungshistorie? Laut der „tz“ hatte der Bayern-Keeper während der Trainingseinheit am Montag mit Schulterbeschwerden zu kämpfen und ließ sich noch auf dem Rasen behandeln.
Dem Bericht zufolge ließ Neuer die Arme kreisen, ehe er sich von Bayerns Physiotherapeut Helmu Erhard untersuchen ließ. Droht dem 40-jährigen Keeper nach dem Muskelfaserriss im März sowie den Wadenproblemen im Mai und Juni etwa die nächste Verletzungspause?
Immerhin: Nach einer kurzen Pause konnte Neuer wieder ins Training einsteigen, allzu ernst dürften die Beschwerden somit nicht sein.
Bayern München startet am Freitag gegen den VfB Stuttgart in die neue Bundesliga-Saison. Ob Neuer bis dahin wieder fit ist, wird sich zeigen ...
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