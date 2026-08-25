38-Jährige gab sich in Pflegefamilie als Kind aus

Die Frau stieß im Internet auf einen ähnlichen Fall im Bundesstaat Rio de Janeiro und verständigte daraufhin die Behörden. Bei Amandas Festnahme im Juni stellte sich heraus, dass sie bereits 38 Jahre alt ist und sich mit gefälschten Identitäten seit 15 Jahren Zuflucht und Aufmerksamkeit erheischt. So soll sie laut „g1“ auch in Curitiba (PR), Nova Iguaçu (RJ) sowie in Minas Gerais, Goiás und Ceará bei Familien eingezogen sein.