Nuckelte an Schnuller
38-Jährige gab sich in Pflegefamilie als Kind aus
Die 38-Jährige sprach mit piepsiger Stimme, nuckelte an Babyflaschen und Schnullern und feierte sogar Kindergeburtstag. 16 Monate lang täuschte sie ihrem ahnungslosen Umfeld Bedürftigkeit und nächtliche Panikattacken vor. Nach ihrer Verhaftung wurde klar: Die Schwindlerin zog seit 15 Jahren mit dieser Masche durchs Land.
Amanda Maria S. tischte ihrer Pflegefamilie in Joinville (Bundesstaat Santa Catarina) eine unglaubliche Lügengeschichte auf. Ihr Vater habe sie mit Hormonen vollgepumpt und misshandelt, darum sehe sie körperlich älter aus. Außerdem sei sie Autistin.
Tante forschte nach
Ihre Pflegeeltern zeigten großes Mitgefühl, richteten Amanda ein Kinderzimmer ein, kauften Spielzeug und feierten sogar ihren 12. Geburtstag. Erst eine misstrauische Angehörige der Pflegefamilie ließ die Show nach über einem Jahr auffliegen.
Die Frau stieß im Internet auf einen ähnlichen Fall im Bundesstaat Rio de Janeiro und verständigte daraufhin die Behörden. Bei Amandas Festnahme im Juni stellte sich heraus, dass sie bereits 38 Jahre alt ist und sich mit gefälschten Identitäten seit 15 Jahren Zuflucht und Aufmerksamkeit erheischt. So soll sie laut „g1“ auch in Curitiba (PR), Nova Iguaçu (RJ) sowie in Minas Gerais, Goiás und Ceará bei Familien eingezogen sein.
Freiheitsstrafe verhängt
Im August wurde Amanda wegen Betrugs und Urkundenfälschung zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und sechs Monaten verurteilt. Tagsüber darf sie jedoch die Schule besuchen oder arbeiten – nur nachts muss sie ins Gefängnis zurückkehren.
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