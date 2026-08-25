Beton-Hindernis ließ Auto „Purzelbaum“ schlagen

Ausgerechnet eine Notfallstiege wurde für einen jungen Lenker zum fatalen Hindernis. Als der Wagen eines 19-jährigen Innviertlers neben der Innkreisautobahn bei Pram dagegen prallte, schlug er nämlich einen „Purzelbaum“. Der junge Lenker überstand den Unfall mit Verletzungen.
Kurz vor vier Uhr in der Früh wurden die Feuerwehren Haag am Hausruck und Rottenbach alarmiert: Ein Wagen hatte sich nahe der A8-Auffahrt Haag im Gemeindegebiet von Pram überschlagen, lag demoliert im Graben.
Hängen geblieben und überschlagen
Offenbar hatte der 19-jährige Lenker, ein Türke aus Schärding, die Kontrolle über seinen VW Golf verloren, war von der Innkreisautobahn abgekommen und war beim Anprall an einem Betonfundament einer Notausstiegsstiege hängen geblieben und hatte sich in der Folge überschlagen.
Im Wrack eingeklemmt
Der junge Fahrer war im Wrack eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Der Rot-Kreuz-Notarzt brachte den 19-Jährigen ins Rieder Krankenhaus.
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