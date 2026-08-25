Beton-Hindernis ließ Auto „Purzelbaum“ schlagen

Hängen geblieben und überschlagen

Offenbar hatte der 19-jährige Lenker, ein Türke aus Schärding, die Kontrolle über seinen VW Golf verloren, war von der Innkreisautobahn abgekommen und war beim Anprall an einem Betonfundament einer Notausstiegsstiege hängen geblieben und hatte sich in der Folge überschlagen.