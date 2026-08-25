Bayern-Juwel unmittelbar vor Abschied aus München

Der FC Bayern sortiert aus und steht nun kurz davor, Wisdom Mike nach Belgien zu transferieren. Der 17-Jährige soll sich bereits auf dem Weg nach Brügge befinden, um dort den Medizincheck zu absolvieren.
Fünf Millionen Euro sollen laut Sky den Besitzer wechseln, hinzu kommen Boni sowie eine Weiterverkaufsbeteiligung für künftige Transfers. Eine Rückkaufoption gebe es keine, heißt es aus Deutschland.
2022 war Mike von Mönchengladbachs Jugend zu jener des FC Bayern gewechselt, im September 2025 gab der Flügelstürmer gegen Werder Bremen sein Bundesliga-Debüt.
Elfter Abgang
Sollte der Deal durchgehen, wäre Mike nach Noel Aseko, Daniel Peretz, Alexander Nübel, Jonah Kusi-Asare, Maurice Krattenmacher, Lovro Zvonarek, Armindo Sieb, Leon Goretzka, Raphael Guerreiro und Nicolas Jackson bereits der elfte Abgang des deutschen Rekordmeisters.
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