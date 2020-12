William und Kate: Noch keine Pläne für Weihnachten

Prinz William und seine Frau, Herzogin Kate (beide 38), wissen noch nicht, wie sie die Weihnachtstage verbringen werden. „Es ist so schwierig, wir versuchen immer noch, Pläne zu schmieden“, sagte William am Dienstag bei einem Besuch in der walisischen Hauptstadt Cardiff. „Es ist schwer zu sagen, was am besten ist“, sagte er mit Blick auf Corona-Beschränkungen.