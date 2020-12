Steirische Medizintechnik für Sydney

Heißt: Der physische Kontakt zwischen Medizinern und Erkrankten erfolgt virtuell und aus der Ferne. Während hierzulande die innovative Grazer Technologie bereits zur Überwachung von Herzschwäche-Patienten eingesetzt wird, nutzt „Down Under“ neuerdings das System für Corona-Patienten: Konkret wird die steirische Plattform in Australien vom „Prince of Wales Hospital“ in Sydney und von einem Krankenhausbetreiber in Bendigo, nördlich der Millionenmetropole Melbourne, eingesetzt.