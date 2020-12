Massentests für Pädagogen bislang ohne Probleme

Die Massentestungen der Pädagogen in Oberösterreich verlaufen bislang ohne gröbere Zwischenfälle, die Verantwortlichen zeigen sich zufrieden. Der Militärkommandant von Oberösterreich Dieter Muhr etwa bezeichnet die Pädagogen als „Musterschüler“. Auch mit dem in die Kritik geratenen System gab‘s bislang keine Probleme. Am Samstag (Stand 13 Uhr) wurden 7249 Pädagogen getestet, nur 13 waren positiv.