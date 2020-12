Stetes Kommen und Gehen in ganz Tirol

Tröpfchenweise trudelten am ersten Testtag die Tirolerinnen und Tiroler in den Bezirken ein. In Kufstein waren am späten Nachmittag rund 2600 Einwohner getestet, sechs davon positiv. In Kitzbühel hatten zu Mittag um die 1000 Bewohner das Prozedere hinter sich. Getestet wird hier im Tennisstadion.