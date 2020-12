So läuft das Frühjahr im steirischen Unterhaus

Dennoch: „Das Frühjahr wird eine große Herausforderung im Amateurfußball“, sagt Steiermarks Verbandspräsident Wolfgang Bartosch, der mit seinem Präsidium am Dienstag in Klausur geht.

„Wir planen positiv und gehen davon aus, die Meisterschaft in allen Ligen fortsetzen zu können. Der Start erfolgt wie üblich im März. Ein früherer Beginn wäre aufgrund der Witterungsverhältnisse gar nicht möglich. Wichtig wird sein, dass die Klubs rechtzeitig mit dem Training beginnen dürfen.“ Auch fix: Die Runden aus dem Herbst werden zuerst nachgeholt.

Das Worst-Case-Szenario

Auf die Klubs wartet ein Monsterprogramm. Bartosch: „Ostern, Pfingsten - einfach alle Termine müssen wir ausnützen.“ Der Verband hat freilich auch einen Plan B in der Schublade: „Das Worst-Case-Szenario wäre, nur noch jene paar Runden zu spielen, damit ein Durchgang fertig ist.“