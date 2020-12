Kunst und Kultur: Offener Tiroler Brief nach Wien

Hunderte schlossen sich Brief an

Elf Vertreterinnen und Vertreter von Tiroler Kultureinrichtungen ergriffen daher die Initiative und appellieren jetzt in einem offenen Brief an die österreichische Bundesregierung, Kunst und Kultur als systemrelevanten Teil der Gesellschaft anzuerkennen und in den künftigen Maßnahmen nicht mit privaten Zusammenkünften gleichzusetzen. Hunderte Künstlerinnen und Künstler sowie Vertreter von Kulturorganisationen aus ganz Österreich haben sich diesem flammenden Appell bereits angeschlossen.