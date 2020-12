Betrug mit Corona-Hilfen: Vier Festnahmen in OÖ

Wegen des Verdachts des Betrugs mit Corona-Soforthilfen in Millionenhöhe in Deutschland ist am Mittwoch ein 42-jähriger rumänischer Staatsangehöriger in der Marktgemeinde Frankenmarkt in Oberösterreich festgenommen worden. Die Festnahme erfolgte im Zuge von Razzien, die im deutschen Bundesland Nordrhein-Westfalen ihren Ausgang nahmen.