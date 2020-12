Diese Hunde-Lady (27) ist richtiggehend „wau“

„Hundebesitzer können die erlernten Übungen direkt in ihren Alltag integrieren. Außerdem verhalten sich viele Hunde in der Gegenwart von Trainern auf einem Abrichteplatzganz anders, als daheim im Wohnzimmer. Daher ermöglicht das Online-Training einen exklusiven Einblick in das Verhalten des Hundes“, sagt Kerstin Quast. Die studierte Journalistinhat knapp 4000 Euroin dieAusbildung zur Hundetrainerin beim Ziemer & Falke-Schulungszentrumin Deutschland investiert.