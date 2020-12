Weißrussisches Autorenpaar im Schreib-Exil

Sechs Monate Arbeitsaufenthalt in Graz

Ein halbes Jahr lang dauert ihr Aufenthalt im Cerrini-Schlössl, dem Haus der Autoren auf dem Grazer Schloßberg. Was danach kommt, wissen sie noch nicht. „Wir hoffen, die friedliche Revolution in Belarus war bis dahin erfolgreich, und wir können mit Sekt und Wein zurückfahren, um zu feiern. Aber realistisch ist das wohl nicht.“ Für den Notfall bemüht sich Luise Grinschgl von der Kulturvermittlung Steiermark, die das „Writer in Exile“-Programm betreut, um ein Anschluss-Stipendium entweder in Graz oder in einer anderen europäischen Stadt. Wie erfolgreich das Programm ist, beweisen Aslı Erdoğan und Sihem Bensedrine, zwei prominente Ex-Gäste im Cerrini-Schlössl.