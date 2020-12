Schwangere: „Ich filme für uns immer alles mit“

Studie und neue Regel

Peter Oppelt, Primar für Gynäkologie am Uniklinikum, arbeitet an einer Studie über Schwangere mit. Seine erste Bilanz: Nur bei 6 von 434 Kindern wurde das Virus schon während der Schwangerschaft übertragen. 24 Kinder wiesen nach der Geburt Antikörper auf. Nur 4 Prozent der Mütter erkranken laut Register schwer. Aber in der Arbeitswelt muss Rücksicht genommen werden. „Leider werden Schwangere derzeit nicht generell als Risikogruppe eingestuft“, erklärt AK-Experte Ernst Stummer. Es gibt Regelungen zu Abstand und Masken. Neu: Schwangere Beschäftigte in Kontakt-Berufen sind ab der 14. Woche freizustellen.