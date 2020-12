Abweichen von Mindeststandards bei Pflege erlaubt

Mit Müh und Not wurde genug Pflegeperosnal für ein Ausweichquartier für infizierte Seniorenheimbewohner aufgestellt. Aktuell werden in dem Trakt der Wehrle-Klinik neun Patienten behandelt, um so das Personal in den übrigen Einrichtungen zu entlasten und Ansteckungen zu verhindern. Insgesamt stehen 22 Betten zur Verfügung, sieben weitere Patienten mit leichtem Verlauf sollen demnächst im Ausweichquartier im Andräviertel untergebracht werden.