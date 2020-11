Lehrer mussten mit Corona unterrichten

Die Aufregung bei Salzburgs Lehrergewerkschaftern ist groß - die „Krone“ berichtete. Am Montag vergangene Woche nahm eine mit Corona infizierte Pädagogin an einer Lehrer-Konferenz an der Volksschule teil. Sie zeigte bereits starke Symptome, ein positives Testergebnis erhielt sie jedoch erst am Donnerstag. Kollegen, die engen Kontakt mit ihr gehabt hatten, wollten sich deshalb am Freitag freiwillig in Quarantäne begeben. Das soll ihnen aber von der Direktorin verboten worden sein. Sie mussten vor Ort unterrichten.