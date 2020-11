Sharktank: Neuer Stern am leeren Crossover-Himmel

Das bandnamensspendende Haifischbecken ist übrigens durchaus mit dem Musikbusiness in Relation zu setzen. „Das geht in diese Richtung“, pflichtet Mile bei, „wir schwimmen alle in einem Becken mit vielen anderen hungrigen Fischen. Entweder versuchst du alle zu fressen, oder du machst dein eigenes Ding und ziehst dich selbst so gut wie möglich aus diesem Konkurrenzkampf heraus. Das ist unser Ansatz, weil wir von Anfang an wussten, dass unser Sound nicht auf Biegen und Brechen entstehen muss, nur weil etwas populär werden soll. Wir alle befinden uns in einem Sharktank, aber vielleicht sind wir genau der Hai, der nicht auf andere losgeht, sondern der in Ruhe für sich schwimmt.“ Liveauftritt haben Sharktank aus bekannten Gründen übrigens noch keinen zu Buche stehen, dafür aber - so es dann endlich mal klappt - genug Material dafür. „Der Workflow hat sich in den letzten Wochen gewaltig intensiviert“, lacht Mile, „bevorstehende Konzerte motivieren natürlich mehr zu schreiben, denn mit vier Songs kommen wir nicht weit. Mittlerweile kreieren wir bei jeder Session einen Song und das macht großen Spaß.“