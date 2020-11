Problem-Rasen: In Liebenau wird schon getauscht

„Ich bin gespannt, wie das Spiel auf diesem Rasen wird.“ Da hatte Sturm-Trainer Christian Ilzer im Vorfeld des Cup-Spiels Dienstagabend gegen Wacker Innsbruck bereits eine Vorahnung. Beide Teams stolperten dann auch wahrlich über das „Grün“, das nur mehr ansatzweise so bezeichnet werden darf. Grund zur Beunruhigung, denn Ruhe kehrt in Liebenau noch lange nicht ein: In der Bundesliga rollt noch bis 19. Dezember der Ball, Neustart ist bereits in der dritten Jänner-Woche. Kaum Zeit für Rasenpflege, ganz besonders im Winter bei Minusgraden zu Spielbeginn.