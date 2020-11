Skigebiete sollen noch vor Weihnachten aufsperren

Möglicher Saisonstart in Salzburg am 19. Dezember

Als möglichen Termin für den Start in den Wintertourismus nannte Haslauer den 19. Dezember. Salzburg, so sein Argument, habe einen stärkeren Inländeranteil unter den Gästen als etwa Tirol. Es ist damit nicht so stark von Reisewarnungen abhängig. Wichtig sei nun, dass die Infektionszahlen in den kommenden zweieinhalb Wochen massiv nach unten gehen. „Bei einer Inzidenzzahl von über 100 macht es keinen Sinn, wesentliche Lockerung herbeizuführen. Das würde sonst gleich wieder zu einer Steigerung führen.“ Am Montag lag der 7-Tages-Wert pro 100.000 Einwohnern laut AGES in Salzburg noch bei hohen 649,9.