Beleuchtung defekt: Brand in Ebbser Wohnhaus

Gegen 11.20 Uhr kam es im Einfamilienhaus in Ebbs im Bereich einer Beleuchtungsanlage zu einem Brand. Die Feuerwehr Ebbs konnte den Brand rasch unter Kontrolle bringen bzw. das Feuer löschen. Es entstand Sachschaden in unbekannter Höhe. Eine 61-jährige Bewohnerin wurde zur Beobachtung in das Krankenhaus Kufstein eingeliefert.