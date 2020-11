Rot-Pink in Wien: Verhandlungen abgeschlossen

Die erste rot-pinke Koalition in Wien ist so gut wie fix. SPÖ und NEOS hätten die Verhandlungen erfolgreich abgeschlossen, wie ein Sprecher der SPÖ am Sonntagnachmittag mitteilte. Bereits am Montagvormittag sollen die Parteichefs, Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) und Christoph Wiederkehr (NEOS), bei einer Pressekonferenz im Rathaus um 11 Uhr „erste Schwerpunkte“ der künftigen Regierungsarbeit präsentieren.