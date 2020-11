„Spider-Man: Miles Morales“ für die PS5 im Test

Ganz neue Grafikpracht dank PS5-Power

Und was für ein New York dem Spieler hier dargeboten wird: Schon der Vorgänger für die PS4 setzte die US-Metropole als offene Spielwelt eindrucksvoll in Szene, kämpfte allerdings noch mit den Limitierungen der PS4, was sich beispielsweise an einer gerade noch flüssigen Bildrate von 30 fps zeigte. Mit der neuen Konsolengeneration schöpft man nun die deutlich größere Hardware-Power aus.