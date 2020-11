Alle Fristen zum Urnengang in St. Pölten

In 72 Tagen ist es so weit – in St. Pölten wird der neue Gemeinderat gewählt. Während der Wahlkampf um die insgesamt 46.000 Stimmen bereits eröffnet ist, startet bald auch der Fristenlauf. Bis zum 16. Dezember müssen die Listen mit den Wahlvorschlägen abgegeben werden. Am 4. Jänner werden die Wahlkarten verschickt.