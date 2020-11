Terror-Experte: „Der Zeitpunkt war überraschend“

Stockhammer: „Der Zeitpunkt war überraschend“

Terror-Experte Nicolas Stockhammer gibt auch einen Einblick in das terroristische Netzwerk. Speziell in Europa ist es in zahlreichen Großstädten in den vergangenen Jahren immer wieder zu Attentaten durch Einzeltäter gekommen. „Auf Basis der europäischen Entwicklung war es für mich nicht überraschend, dass Österreich in den Fokus rückt. Aber der Zeitpunkt war überraschend“, argumentiert Stockhammer.