Grüner Aufruf für den Kampf gegen den Flächenfraß

Am Donnerstag wollen ÖVP und FPÖ im Landtag das neue Raumordnungsgesetz des Landes beschließen – wogegen sich die Einwände von Grünen und SPÖ, aber auch von Fachexperten häufen. Landesrat Kaineder hat am Montag BOKU-Professorin Gerlind Weber aufgeboten, die den Gesetzesentwurf sehr kritisch sieht: „Das ist der Versuch, Aktivität zu zeigen und etwas wie Einsicht darzutun. Zugleich will man an der jahrelang gelebten Praxis der Raumordnung nicht wirklich etwas ändern, und für die Probleme dabei gibt es nur Scheinlösungen“, fasst sie ihre Position in einer Pressekonferenz per Zoom zusammen. Die Klimarelevanz der Raumordnung finde zu wenig Berücksichtigung, ebenso die Sicherung der Ernährung durch den Schutz von Agrarflächen.