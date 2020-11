Balaj ist mit Sturm noch nicht fertig

„Es ist nach wie vor vorbildlich, wie Bekim den Fußball lebt, aber hoffentlich trifft er auch wieder“, meint Sportchef Andreas Schicker. „Ich gebe immer alles, habe stets versucht, dem Team nicht nur mit Toren zu helfen“, betont Balaj.

Angebote abgelehnt

Doch Stürmer werden am Ende des Tages an Toren gemessen. „Im Sommer habe ich einige Angebote gehabt. Doch ich bin hier noch nicht fertig und wollte Sturm so nicht verlassen. Ich will zeigen, dass ich mehr drauf habe“, sagt Balaj, der letzten Montag wieder bei seinem Stammitaliener unweit des Trainingszentrums speiste.