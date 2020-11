Edwin Hochmuth: Der Mime, der nun Kinder betreut

Deshalb war der engagierte Mime auch in Zeiten des ersten Kultur-Lockdowns im Frühjahr mehr als besorgt um die Existenz seiner Familie. „2017 machte ich als zweites Standbein die Ausbildung zum Sozial-Betreuer. Seit Oktober arbeite ich nun in der Kinderkrippe des Landeskinderheims in Axams.“ Trotzdem hofft Hochmuth, bald wieder auf den Brettern, die ihm die Welt bedeuten, aktiv stehen zu dürfen.