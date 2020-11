Lockdown: Lkw-Fahrverbote werden nicht gelockert

Deutschland lockert Verbot

In Deutschland hingegen hat dieser Tage Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) die Länder aufgefordert, wegen des dortigen Lockdowns das Lkw-Fahrverbot an Sonn- und Feiertagen erneut zu lockern. Es gehe um mehr Flexibilität in der Warenversorgung, nicht um Lieferengpässe.