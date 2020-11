Ein historischer Tag: „Kuchl ist frei“

Die Quarantäne in Kuchl war am Montag zu Ende – auch wenn es tags darauf schon wieder in den Lockdown ging. Für die Tennengauer Gemeinde ist das ein historischer Moment – beinahe so bedeutsam wie die Unterzeichnung des Staatsvertrages im Jahr 1955. Findet zumindest der Lithograph Christoph Ratzer. Er retuschierte Kuchls Bürgermeister Thomas Freylinger in ein Bild von der Präsentation des Staatsvertrages. Statt Außenminister Leopold Figl zeigt nun das Kuchler Ortsoberhaupt den Vertrag am Balkon des Wiener Schlosses Belvedere. Ganz nach dem Motto: „Kuchl ist frei“.