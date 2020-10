Amtstierarzt befreite nach 13 Stunden 95 Schweine

Ohne Futter und Wasser

Die Fleischerei hatte laut Polizei am Mittwoch kurz vor Mittag eine Lieferung von 167 Schweinen von einem Viehhändler aus Deutschland übernommen. Davon wurden 72 Stück sofort abgeladen und geschlachtet. 95 Stück Borstenvieh verblieben bis zur Schlachtung auf dem Anhänger des Lieferanten und wurden auf einem Parkplatz in der Nähe des Betriebes abgestellt. Die Tiere waren dort von etwa 12.30 Uhr bis 1.15 Uhr früh, also 13 Stunden lang, im Anhänger ohne Futter und Wasser auf engstem Raum eingesperrt. Zu diesem Zeitpunkt konnten bereits Verletzungen an den Tieren festgestellt werden.