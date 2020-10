Zweiter Kreuzbandriss für Resch „großer Schock“

Gab’s da auch Gedanken an ein Karriere-Ende? „Sicher war das ein großer Schock und es gehen einem viele Gedanken durch den Kopf. Aber wichtig ist, dass ich jetzt wieder fit werde. Und dann werden wir schauen, wie es sich entwickelt. Es läuft mir ja nix davon“, meinte Steffi. Die vor zweieinhalb Wochen von Helmut Klampfer, dem Vereinsarzt der Salzburger Fußball-Bullen, operiert worden war. Die OP verlief gut. Nun wartet aber die beinharte Reha, die sie kennt. Ein langer Weg zurück, der Mittwoch in Strobl mit der ersten Therapieeinheit erst so richtig begann.