Verkehrsunfälle zwischen Pkw und Zweirädern

Unfall in Klagenfurt

Ein 33-jähriger Klagenfurter war mit seinem Pkw am Mittwoch gegen 17.22 Uhr auf der Pischeldorfer Straße in Klagenfurt stadtauswärts unterwegs, als er bei der Kreuzung zur Morogasse in diese einbiegen wollte. Zur gleichen Zeit war ein Motorradlenker auf der Pischeldorfer Straße stadteinwärts unterwegs und prallte gegen den einbiegenden Pkw.