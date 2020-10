Lockdown bringt Betriebe in Bedrängnis

Die Arbeiterkammer Bezirksstelle im Tennengau ist mit hunderten Anfragen konfrontiert. Arbeitnehmer haben während des Lockdowns ein Recht auf Entgeltfortzahlung. Ein Handwerksbetrieb kündigte Mitarbeitern aus Kuchl jedoch an, die Entgeltfortzahlung nach einer Woche einzustellen, wenn keine Ausnahmegenehmigung für den Betrieb vorliegt. Eine Tennengauerin wurde sogar aufgefordert, bei Bedarf in einer Filiale in der Stadt Salzburg zu übernachten oder sich ein Hotel zu nehmen, um einsatzfähig zu bleiben.