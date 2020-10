Van der Bellen: „Nicht unterkriegen lassen!“

In seiner Fernsehansprache zum Nationalfeiertag fordert Bundespräsident Alexander Van der Bellen die Österreicherinnen und Österreicher auf, sich von der Pandemie „nicht unterkriegen“ zu lassen. „Österreich wird das bewältigen. Miteinander“, sagt das Staatsoberhaupt in der Rede, die am Abend im ORF ausgestrahlt wird. Außerdem plädiert er für mehr Gelassenheit im Umgang mit der Krise und mahnt „rechtzeitige, verständliche und nachvollziehbare Kommunikation“ ein.