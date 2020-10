Die Festlichkeiten anlässlich des Nationalfeiertages finden heuer aufgrund der Corona-Pandemie vorwiegend virtuell statt. Lediglich die Kranzniederlegungen und die Rekrutenangelobung am Heldenplatz gingen „live“ über die Bühne - allerdings in Minimal-Besetzung und von der Krise inhaltlich stark dominiert. Die Staatsspitze wies nicht nur darauf hin, dass Freiheit und Friede keine Selbstverständlichkeit seien. Auch schwor sie die Bevölkerung in Ansprachen auf „bevorstehende Anstrengungen“ in Bezug auf die anhaltende Corona-Krise ein: „Die nächsten Monate werden ein Kraftakt für uns alle“, so etwa Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP). Bundespräsident Alexander Van der Bellen appellierte an den Zusammenhalt, denn „wir sitzen gemeinsam in einem Boot, auf sehr unruhiger See“.