Datenschutz-Negativpreis für Lehrerbewertungs-App

Kritik an Gesichtserkennung durch Polizei

Auch die heimische Polizei bekam ihren Datenschutz-Negativpreis - in der Kategorie „Politik“ für die „Gesichtserkennung mittels ,Künstlicher Intelligenz‘“. „Alleine das österreichische Innenministerium verfügt in seinen 13 Datenbanken, etwa dem Identitätsdokumentenregister, in dem Passfotos gespeichert werden, dem Fremden- oder dem Waffenregister über knapp zehn Millionen Gesichtsbilder“, so die Jury.