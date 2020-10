Eurofighter-Überflug: Das Wetter spielte nicht mit

Alles anders am Nationalfeiertag 2020 in Österreich: Aufgrund der Coronavirus-Pandemie fand dieser großteils in den Wohnzimmern der Österreicher statt. Dennoch wollte man an diesem Tag etwas Besonderes bieten, wie etwa einen Überflug von Eurofightern und Saab-Maschinen über dem Wiener Heldenplatz. Einzig: Zu sehen gab es leider nichts, die tief liegende Wolkendecke machte einen Strich durch die Rechnung.